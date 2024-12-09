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Afrika Finans Zirvesi başladı

Bu yıl "Afrika'nın finansal gücünü harekete geçirme zamanı" temasıyla düzenlenen Afrika Finans Zirvesi (AFIS), Fas'ın Kazablanka şehrinde başladı.

Haber Merkezi
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Afrika Finans Zirvesi başladı
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AFIS'in açılışında konuşan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Afrika Başkan Yardımcısı Sergio Pimenta, 100'den fazla kuruluşun katıldığı zirvenin, aslında Afrika ekonomilerinin ne kadar dinamik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Afrika'da ticaretin daha kolay yapılabilmesi ve kıtanın potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi için zirvenin önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Pimenta, süren zorluklara rağmen yatırımların Kovid-19 salgını öncesi seviyeye yaklaştığını ifade etti.

Pimenta, Afrika'da henüz regülasyon konusunda birlikteliğin olmadığını vurgulayarak, bu durumun ticareti olması gerektiğinden daha zor hale getirdiğini ve bunun için çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Fas Ekonomi ve Finans Bakanı Nadia Fettah da gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ödeme ağı kurmanın zorluklarına dikkati çekerek, bu sorunun ithalat ve ihracatı zorlaştırdığını dile getirdi.

Ticareti geliştirmek için öncelikle güvenli ödeme yönteminin uygulamaya alınmasının gerektiğini anlatan Fettah, böylelikle Afrika'nın potansiyelinin ciddi şekilde artacağına inandığını kaydetti.

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