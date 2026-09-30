Afrika'da 498 milyon dolarlık yatırım: Yılda 70 bin ton bakır üretilecek
Hintli milyarder Anil Agarwal'ın yönetimindeki Vedanta Resources'a bağlı Konkola Copper Mines ile Çin merkezli NERIN Engineering, Zambiya'da kurulacak bakır atık geri kazanım tesisi için 498 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Chingola kentinde inşa edilecek tesisin yılda yaklaşık 70 bin ton bakırı ekonomiye kazandırması hedefleniyor.
Zambiya'nın Chingola kentinde hayata geçirilmesi planlanan büyük bakır projesi için önemli bir adım atıldı.
Konkola Copper Mines (KCM), Çin merkezli NERIN Engineering ile 498 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı. Proje, Hint sermayesi ile Çin mühendislik ve teknolojisini aynı tesiste buluşturacak.
Bakır atıkları yeniden ekonomiye kazandırılacak
Kurulacak tesiste ıslak liç teknolojisinin kullanılması planlanıyor. Tesis, yeni maden sahalarından bakır çıkarmak yerine geçmiş madencilik faaliyetlerinden geriye kalan atıkları işleyecek. Bu yöntemle yılda yaklaşık 70 bin ton bakırın yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Çinli şirket tüm süreci üstlenecek
NERIN Engineering, proje kapsamında tesisin mühendislik çalışmalarından ekipman tedarikine kadar birçok aşamadan sorumlu olacak. Şirket ayrıca tesisin inşasını gerçekleştirecek ve personel eğitimini de üstlenecek.
Vedanta'nın 1 milyar dolarlık planında kritik adım
Proje, Vedanta'nın Zambiya'daki faaliyetlerini yeniden canlandırmak için başlattığı 1 milyar dolarlık programın önemli aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.
Şirketin Zambiya hükümetiyle yaşadığı beş yıllık hukuki anlaşmazlığın ardından operasyonların kontrolünü yeniden ele geçirmesi sonrasında söz konusu yatırım programı başlatılmıştı.
Zambiya'nın bakır hedefi büyüyor
Zambiya, Afrika'nın en büyük ikinci bakır üreticisi konumunda bulunuyor. Ülke, yıllık bakır üretimini 3 milyon tona yükseltmeyi hedefliyor. Chingola'da kurulacak tesisin de bu hedefe katkı sağlaması bekleniyor.
Küresel bakır talebi yatırımı öne çıkarıyor
Projenin hayata geçirildiği dönemde küresel bakır talebinin yüksek seviyelerde olduğu belirtiliyor.
Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji teknolojileri ve yapay zeka veri merkezlerinde bakıra yönelik ihtiyacın artması, Zambiya'daki yatırımı da önemli hale getiriyor. Proje aynı zamanda Çin'in Afrika madencilik sektöründeki etkisinin sürdüğünü ortaya koyan gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.