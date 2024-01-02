Airbus, teslimat hedefini aştı

Aviation Flights Group'un ön verilerine göre, dünyanın en büyük ticari uçak üreticisi Airbus 2023 yılında müşterilerine muhtemelen 733 uçak teslim etti. Verilere göre bunların 579'u A320 neo ailesinin yer aldığı tek koridorlu jetler kategorisinde gerçekmeşti.

Aviation Flights Group'a göre geniş gövdeli A350 uçaklarda teslimat ise 57 adet olarak gerçekleşti.

Konuya yakın bir kaynka ise Airbus'ın 2023'te hedefini aşarak müşterilere 730'dan fazla uçak teslim ettiğini söyledi. 2023 yılı için hedef 720 uçak olarak belirlenmişti.