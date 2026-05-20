Akaryakıt dopingi yetmedi: Avustralya tüketici güveninde zayıf seyir sürüyor

Küresel enflasyonist baskıların hanehalkı bütçelerini zorladığı bir dönemde, Avustralya iç piyasasından tüketici davranışlarına dair karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Yayımlanan güncel resmi anket verilerine göre, bir önceki ay 80,1 puana kadar gerileyerek son iki buçuk yılın en dip seviyelerini test eden tüketici güven endeksi, mayıs ayında %3,5’lik bir artışla 83 puana tırmandı. Endeksteki bu dönemsel rahatlamanın arkasındaki en büyük itici güç, hanehalkı harcamalarında doğrudan karşılığı olan akaryakıt fiyatlarındaki gevşeme oldu. Pompa fiyatlarındaki düşüş tüketicilere kısa vadeli bir nefes alma alanı yaratsa da makro dengelerdeki yapısal sorunlar perakende talebini baskılamaya devam ediyor. Endekste 100 puanın altındaki her değer kötümserlerin iyimserlerden fazla olduğunu gösterdiği için, 83 puanlık mevcut seviye hanehalkının geleceğe hala oldukça mesafeli yaklaştığını kanıtlıyor.

Yüksek faiz oranları hanehalkı bütçesini kıskaca aldı

Akaryakıt kanadından gelen pozitif rüzgarlara rağmen, merkez bankasının enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yüksek tutma stratejisi hanehalkının en büyük yükü olmayı sürdürülebilir kılmıyor. Borçlanma maliyetlerindeki artış, özellikle konut kredisi ödemesi olan kitlelerin harcanabilir gelirini doğrudan eritiyor. Sabit giderlerin bütçe içindeki payının artması, tüketicilerin zorunlu olmayan harcamalarını bıçak gibi kesmesine ve geleceğe yönelik harcama iştahının düşük kalmasına yol açıyor. Ankete katılanların %34'ü önümüzdeki bir yılda finansal durumlarının daha da kötüleşeceğini öngörürken, işlerin iyiye gideceğini düşünenlerin oranı %15'te kaldı. Bu durum, dönemsel fiyat indirimlerinin yapısal faiz yükünü hafifletmeye yetmediğini gösteriyor.

Ekonomik görünüme dair endişeler güven endeksini baskılıyor

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının ötesinde, halkın genel ekonomik gidişata duyduğu güvensizlik endeksin kalıcı olarak toparlanmasını engelliyor. İş gücü piyasasındaki olası gevşeme sinyalleri, büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi ve küresel jeopolitik risklerin ticaret hatlarını tehdit etmesi, bireyleri tasarruf eğilimine zorluyor. Özellikle konut piyasasına yönelik alım iştahı endeksinde yaşanan gerileme, yüksek faizlerin yatırım kararlarını nasıl felç ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.Özetle, mayıs ayındaki 3 puanlık hafif kıpırdanmaya rağmen tüketici güveni, derin bir kötümserlik tablosu çizmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın son toplantı tutanaklarında faiz indirimleri için acele edilmeyeceğinin sinyalini vermesi de bu karamsarlığın önümüzdeki aylarda da masada kalacağını gösteriyor.