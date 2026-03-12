Ali Hakan Kara’dan enflasyon uyarısı: Tarihi benzerliği açıkladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte, geçtiğimiz haftalarda başlayan ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmaların neden olduğu petrol krizinin, 70’li yıllardaki enflasyon sürecine benzerliğine dikkat çekti.

Kara’nın paylaştığı grafikte, 2014 sonrası ABD tüketici enflasyonu ile 1966–1986 dönemindeki enflasyon süreci karşılaştırılırken, iki farklı dönem için tüketici fiyat endeksinin (CPI) seyri üst üste gösterilerek mevcut enflasyon döngüsünün geçmişte yaşanan yüksek enflasyon dönemine benzerliği görülüyor.

Enflasyonu Volcker düşürmüştü

Grafiğe göre, 2014 sonrası dönemde ABD’de enflasyon özellikle pandemi sonrasında hızla yükselirken, bu seyir 1970’lerdeki enflasyon dalgasıyla belirli ölçüde paralellik gösteriyor. 1970’lerde ABD ekonomisi petrol şokları ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmış, enflasyon 1980’lerin başında Fed’in tartışmalı Başkanı Paul Volcker’ın uyguladığı sert para politikalarla kontrol altına alınabilmişti.

Grafik yeniden gündeme geldi

Grafikte, 1970’lerde enflasyonun birkaç yıl boyunca yüksek seviyelerde kaldığı ve zirve yaptıktan sonra uzun bir düşüş sürecine girdiği görülüyor.

Kara paylaşımında, “Yaşadığımız petrol krizinin ardından, son dönemi 1970’lerdeki enflasyonist ortamla kıyaslayan bu grafik tekrar gündeme gelmeye başladı. Tarih tekerrür etmez ama kafiyelidir” dedi.