Alibaba, bulut biriminin bölünmesini iptal ediyor

Çinli Alibaba Group Holding, ABD'nin yapay zeka uygulamalarında kullanılan çiplere yönelik ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak bulut biriminin bölünmesini iptal edeceğini duyurdu.

ABD'de listelenen hisseleri, piyasa beklentileri doğrultusunda ikinci çeyrek gelirini de bildirmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 5 düştü.

Alibaba, "ABD'nin gelişmiş bilgi işlem çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamalarını yakın zamanda genişletmesi, Cloud Intelligence Group'un beklentileri açısından belirsizlikler yarattı." dedi.

Alibaba Group Holding ikinci çeyrekte analistlerin tahminlerine paralel gelir bildirdi. LSEG verilerine göre Alibaba bu çeyrekte 224,79 milyar yuan (31,01 milyar dolar) gelir elde ederken, analistlerin ortalama tahmini 224,32 milyar yuan oldu.