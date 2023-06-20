Alibaba CEO'su Zhang istifa etti

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın uzun süredir CEO'luğunu yürüten Daniel Zhang, grup altı ayrı kuruluşa bölünerek eski güçlü dönemine dönmeye çalışırken, tepe yöneticiliği görevinden istifa etti.

Şirket salı günü yaptığı açıklamada, Alibaba'nın amiral gemisi e-ticaret siteleri Taobao ve Tmall'un başkanı Eddie Yongming Wu'nun, şirket e-ticaretteki gücünü toplamaya odaklanırken eylül ayında Zhang'ın yerini alacağını duyurdu.

Alibaba'nın kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Joseph Tsai ise Zhang'ın yerine başkan olacak.

Wu, Alibaba'da 1999 yılında kurulduğunda teknik direktörlük ve daha sonra ödeme platformu Alipay ve ardından Taobao'da baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapmak da dahil olmak üzere bir dizi liderlik pozisyonunda görev yaptı.