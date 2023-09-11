Alibaba'da üst düzey ayrılık

Alibaba Group'un bulut operasyonunun başkanı ve CEO'su Daniel Zhang görevinden ayrılacak.

Zhang daha önce Alibaba Group'un da başkanlığını yürütüyordu.

Zhang'ın bulut operasyonundan da ayrılmasından sonra görevlerini Alibaba Group CEO'su Eddie Wu üstlenecek.

Yapılan iç yazışmalara göre Daniel Zhang, tecrübelerini Alibaba ile paylaşmaya farklı şekilde devam edecek. Alibaba Group, Daniel Zhang'ın kuracağı bir teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacak.