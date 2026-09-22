Alibaba'dan dev yapay zeka hedefi

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Alibaba Group CEO'su Wu Yongming, 22 Eylül'de düzenlenen 2026 Hangzhou Yunqi Konferansı'nda makinelerin düşünce süreçlerinin temel aktörleri haline geldiğini ve zekânın ölçeklenebilir bir ürüne dönüştüğünü söyledi.

Yapay zekâ modelleri, yapay zekâ çipleri ve yapay zekâ bulutunu makine zekâsı çağının üç temel altyapı sütunu olarak gösteren Wu, Alibaba'nın bu alanlara uzun vadeli stratejik tercih olarak kararlılıkla yatırım yapacağını belirtti.

Veri merkezi kapasitesi 20 GW'ı aşacak

Alibaba CEO'su, yapay zekâ talebinin çok güçlü olduğunu ve şirketin altyapı yatırımlarını hızlandıracağını söyledi. Alibaba Cloud tarafından işletilen küresel veri merkezlerinin toplam kapasitesinin 2032'ye kadar 20 GW'ın üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamaların ardından Alibaba'nın Hong Kong'da işlem gören hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

5-10 trilyon parametreli yeni model

Wu ayrıca Alibaba'nın Qianwen ekibinin 5 ila 10 trilyon parametre büyüklüğünde yeni bir yapay zekâ modeli eğitmeyi planladığını açıkladı.

Alibaba'nın yarı iletken birimi T-Head ise şimdiye kadarki en güçlü yerli yapay zekâ çipi Zhenwu V900'ü tanıttı. Şirket, yeni çipin Zhenwu M890'ın üç katı hesaplama gücüne sahip olduğunu belirtirken, yıllık yapay zekâ çipi sevkiyatlarının da önemli ölçüde artacağını bildirdi.