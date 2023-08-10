Alibaba'nın geliri beklentileri aştı

Trendyol'un ana hissedarı Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, birinci çeyrekte tüketici talebinin pandemi kısıtmalarının devrede olduğu bir yıl öncesine göre artmasıyla beklentilerin üzerinde gelir açıkladı.

Refinitiv verilerine göre, Alibaba ilk çeyrekte analistlerin 224.92 milyar yuan olan tahminlerine kıyasla, 234.16 milyar yuan (32.29 milyar dolar) gelir açıkladı.

Şirketin ABD'de işlem gören hisseleri, borsa açılmadan önceki işlemlerde yaklaşık %4 yükseldi.