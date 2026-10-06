AllianzGI Fed, ECB ve BoJ'da yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha bekliyor

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Allianz Global Investors tarafından yayımlanan son çeyrek görünüm raporunda, piyasalarda öne çıkan faiz indirim beklentilerinin mevcut makro verilerle uyuşmadığı belirtildi. Raporda manşet enflasyonun birçok ekonomide hedefin üzerinde kalıcılık göstermesi ve iktisadi faaliyetin direncini koruması nedeniyle büyük merkez bankalarının sıkı duruşu sürdürmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Fed için yıl sonuna kadar ek artırım öngörülüyor

Raporda Fed'e ilişkin bölümde, şirketlerin güven göstergelerindeki toparlanma ve iş gücü piyasasının sıkı seyrini koruması öne çıkıyor. Ücret artışlarının enflasyonu beslemeye devam etmesi, Fed'in politika alanını daraltıyor. Bu çerçevede Fed'in eylül ayında dört yıl aradan sonra gerçekleştirdiği 25 baz puanlık artırımın ardından, 2026 yılı bitmeden bir kez daha 25 baz puanlık artış yapması öngörülüyor.

ECB için aralık toplantısı işaret ediliyor

Avrupa tarafında ECB'nin görünümü mali politikalarla şekilleniyor. Özellikle Almanya'da devreye alınan genişleyici mali tedbirlerin Euro Bölgesi'nde iç talebi desteklediği, buna karşın enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın dezenflasyonu geciktirdiği vurgulanıyor. Allianz Global Investors, ECB'nin eylül ayındaki hamlesinin ardından aralık ayında 25 baz puanlık bir sıkılaşma adımına daha gitmesini öngörüyor.

BoE için sabit faiz öngörülüyor

Raporun ayrışan cephesi BoE oldu. İngiltere'de büyüme momentumunun zayıflaması ve kredi büyümesindeki yavaşlama nedeniyle BoE'nin bu çeyrekte politika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede tutması öngörülüyor.

BoJ için normalleşme adımı öngörülüyor

BoJ cephesinde ise ücret dinamikleri belirleyici. Reel ücret artışlarının genele yayılması ve hane halkı tüketiminde gözlenen canlanma, deflasyonist dönemin sona erdiğine işaret ediyor. Bu makro zemin, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ultra gevşek para politikasından çıkış stratejisini kademeli olarak sürdürmesine imkan tanıyor. Bu doğrultuda BoJ'un da yıl sonuna kadar politika faizini 25 baz puan artırması öngörülüyor.