AllianzGI: Küresel ekonomide yaz durgunluğu geçici, büyüme yıl sonunda hızlanacak

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Allianz Global Investors'ın dördüncü çeyreğe ilişkin görünüm raporunda küresel büyüme projeksiyonları yukarı revize edildi. Raporda, yılın ortasında gözlenen yavaşlamanın ardından iktisadi faaliyetin yeniden hız kazandığına işaret edildi.

Yavaşlamanın kısa süreli kalması öngörülüyor

Kurumun 354 küresel, bölgesel ve ülke bazlı makroekonomik veriyi izleyerek oluşturduğu büyüme endeksi, ağustos ayında aktivitede zayıflamaya işaret etti. Buna karşın iş dünyasına yönelik güven göstergelerinin dört ay üst üste güçlenmesi, öncü sinyallerin olumluya döndüğünü gösterdi. Bu çerçevede AllianzGI, yaz dönemindeki yavaşlamanın geçici kalmasını ve büyümenin yılın son bölümünde potansiyel seviyesinin ılımlı bir şekilde üzerine çıkmasını öngörüyor.

Bölgesel ayrışma derinleşiyor

Bölgesel görünümde ayrışma öne çıkıyor. Çin ana endeks üzerinde baskı oluşturan bölge olarak öne çıkarken, ABD, İngiltere, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore'de veriler zayıf seyretti. Buna karşın Euro Bölgesi, Japonya ve İsviçre'de iktisadi faaliyette güçlenme gözlenirken, Türkiye, Kanada ve Meksika'da toparlanma sinyalleri izlendi.

Avrupa ekonomisinin beklentileri aşması öngörülüyor

AllianzGI, 2026 geneline ilişkin projeksiyonlarında Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere ekonomilerinin piyasa konsensüsünün üzerinde büyüyebileceğini değerlendiriyor. Raporda özellikle Almanya'da devreye alınan mali desteklerin Euro Bölgesi büyümesini destekleyen ana unsur olduğu vurgulanıyor.

Raporda güçlü büyüme görünümü ve şirket kârlılıklarındaki seyrin riskli varlıkları desteklemeye devam ettiği belirtilirken, yüksek enflasyonun kalıcılığı, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler başlıca aşağı yönlü riskler arasında sıralanıyor.