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Alman borsasında DAX Endeksi rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da DAX 40 Endeksi, 36 yıllık tarihinde ilk kez 19.630 puan seviyesine ulaşıp yeni bir rekor kırdı.

Haber Merkezi
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Alman borsasında DAX Endeksi rekor seviyeye ulaştı
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DAX 40 Endeksi, güne yüzde 19 bin 581 puandan başlarken 15 Ekim’den beri en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra en yüksek 19 bin 633 puan seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

15 Ekim’de endeks 19 bin 602 puana yükselerek rekor kırmıştı.

Faiz kararı bekleniyor

Analistler, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 18 Ekim'de açıklayacağı faiz kararına odaklandığına belirterek, ABD'de bir resesyon yaşanmayacağı beklentisi ve uluslararası basında yer alan İsrail'in İran'a karşı planladığı misilleme saldırısını askeri tesislere odaklamayı ve nükleer ve petrol tesislerini ayırmayı planladığı haberlerinin Avrupa pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Analistler, hem Euro Bölgesi hem de ABD'de para politikasının daha da gevşetilmesi nedeniyle bol likidite beklentisinin yatırımcılarının risk iştahını artırdığını da belirtti.

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