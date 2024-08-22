Alman devi Deutsche Bank'tan asgari ücret tahmini

Türkiye’nin 2025 asgari ücret tartışmaları finans piyasalarının odağında. 2025 asgari ücret artışı seviyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden popülist politikalara dönüp dönmeyeceğinin işareti olacak. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler siyasi açıdan çok önemli bir karar. Son sözü söyleyecek olan Erdoğan, hayat pahalılığı kriziyle mücadele eden seçmenlerin gözüne girmek için geçmişte asgari ücreti önemli ölçüde artırmış ve bu yıl için yüzde 49 artırmıştı. Finans piyasaları bu artışın iç talebi körükleyerek şu anda yüzde 62 olan enflasyonu kontrol etmeyi zorlaştırdığını düşünüyor. Merkez Bankası’nın enflasyonu bu yıl yüzde 38’e, 2025 sonuna kadar da yüzde 14’e düşürme hedefini zorlaştırıyor.

Yabancı yatırımcılar enflasyon hedefine yakın duran daha düşük asgari ücret artışı bekliyor

Para Analiz'in Bloomberg haberinden aktardığına göre Türkiye’de işgücünün üçte birinden fazlası asgari ücretle çalışıyor. Ancak 2023’te yeniden seçilmesinden bu yana Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde daha piyasa dostu politikalara odaklanan bir ekonomi ekibi kurdu. Şubat ayında göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan nominal faiz oranını yüzde 50’ye yükseltti. Yabancı yatırımcılar, 2025 yılı için Merkez Bankası’nın öngördüğü enflasyon hedefine daha yakın duran daha düşük bir ücret artışı umuyor.

2025'te tek zam olmak üzere yüzde 25-30'luk artış tahmini

Deutsche Bank analistleri Christian Wietoska ve Yiğit Onay, yılsonu enflasyonunun yüzde 42, 2025 yılı için ise yüzde 23 olacağını ve fiyat baskılarının gelecek yıl daha da azalacağını tahmin ediyor. Analistler, “Bu da 2024’te olduğu gibi 2025’te de asgari ücrete tek bir zam yapılacağı varsayımıyla yüzde 25-30’luk bir artış anlamına geliyor” dedi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, benzer bir mesaj reel sektör tarafından hükümete özel olarak iletildi. Yetkililerin daha yüksek bir zam konusundaki endişeleri anladığını ancak herhangi bir söz vermediğini söyleyen kişiler, görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Türk hükümeti de Bloomberg’e yorum yapmayı reddetti

"Enflasyon baskısını azaltmak için asgari ücret artışı yüzde 25'e yakın olmalı"

Asgari ücret artışının Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleriyle uyumlu tutulması, yatırımcılara ülkenin enflasyonu kontrol altına alma konusunda ciddi olduğu sinyalini verecek. Erdoğan daha önce büyümeyi hızlandırmak için ucuz krediyi teşvik ederek fiyat baskılarını artırmıştı.

Wietoska ve Onay, “yüzde 30’un üzerindeki herhangi bir artış, Merkez Bankası’nın enflasyon yörüngesinde yılsonu enflasyon görünümünü 2025 sonuna kadar elde etmeyi zorlaştıracaktır” dedi. “Tüketicilerin alım gücünü desteklerken aynı zamanda enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamak için yüzde 25’e yakın bir artış muhtemelen ideal olacaktır.”