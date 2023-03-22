Alman ekonomi konseyi, enflasyonun yükselmesini bekliyor

Almanya ekonomi konseyi enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği ve hatta para politikasının mali piyasa riskleri nedeniyle körelmesi halinde, enflasyonun yeniden yükselebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Alman hükümetine ekonomi politikası konusunda tavsiyelerde bulunan beş "akil adam konseyi", altı ayda bir yayımladıkları raporda, Silicon Valley Bank'ın iflasıyla ortaya çıkan finansal piyasa risklerinin, merkez bankalarının enflasyonla mücedelesini zorlaştırdığı yorumunda bulunarak, "Para politikası tepkisi bu ödünleşme nedeniyle çok zayıf olursa, enflasyon beklenenden daha uzun süre yüksek kalabilir ve hatta yeniden yükselebilir" ifadeleri kullanıldı.

Konsey, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2023'te yüzde 0,2 ve 2024'te yüzde 1,3 büyüyeceğini belirterek Alman ekonomisinin bu yıl ılımlı bir durgunlukla karşılaşacağı yönündeki tahminini revize etti. Bu, hükümetin tahminiyle uyumlu.

Üyelerin enlfasyona yönelik tahmini ise 2023'te yüzde 6,6 ve 2024'te yüzde 3,0 olacağını yönünde.