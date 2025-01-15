Alman ekonomisi 2 yıldır aralıksız daralıyor

Destatis'in açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde ekonomik çıktı 2023'te yüzde 0,3 geriledikten sonra geçen yıl yüzde 0,2 düşerek 2003'ten bu yana ilk kez iki yıllık bir daralma yaşadı.

Berenberg Bank'ta ekonomist olan Salomon Fiedler, “Almanya'nın büyümesini engelleyen pek çok neden var. Muhtemelen son on yıllarda gördüğümüz büyüme oranlarına geri dönmeyeceğiz” dedi.

Almanya'nın ekonomisi on buçuk yıl boyunca bir başarı öyküsü oldu ve Çin'in fabrikalarını Rusya'dan gelen ucuz enerjiyi kullanarak ürettiği makine ve aletlerle donattığı için Avrupalı akranlarından daha hızlı büyüdü.

Ancak ekonomi, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeden yapılan ithalata yönelik gümrük vergilerini artırarak artan korumacılığa doğru küresel bir dönüşü teyit ettiği 2018 yılında bocalamaya başladı. Aynı zamanda Alman ihracatçılar, daha önce hakim oldukları teknolojik açıdan daha gelişmiş sektörlerde Çinli meslektaşlarının giderek daha zorlu rekabetiyle karşı karşıya kaldılar.

Covid-19 salgınının ardından toparlanma süreci, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından enerji maliyetlerindeki keskin artışla sekteye uğrayınca bir darbe daha aldı.

Goldman Sachs'ın araştırmasına göre, Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası 2019'un sonundan bu yana yatay seyrederken, Euro bölgesinin geri kalanı yüzde 5, ABD ekonomisi ise yüzde 11 büyüdü.