"Alman ekonomisi beklenenden daha fazla daralabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ikinci çeyrekte yaşanan küçük bir toparlanmaya rağmen Alman ekonomisinin bu yıl birkaç hafta önce beklenene göre daha fazla daralabileceğini bildirdi.

Bundesbank, bu yıl için görünümün yüzde 0,3 olan hali hazırdaki daralma tahmininden daha karamsar olduğunu belirtti.

Bundesbank açıklamasında, "Yılın geri kalanı için ekonomik toparlanma Haziran tahminlerinden öngörülenden biraz daha çekingen olabilir" ifadelerine yer verildi.