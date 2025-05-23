Alman ekonomisi beklentilerin üstünde büyüdü

Alman ekonomisi 2025 yılının Ocak-Mart döneminde açıklanan ilk tahminden iki kat daha hızlı büyüdü.

Destatis verilerine göre, Almanya'da GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. İlk tahminde büyüme oranı yüzde 0,2 olarak verilmişti.

İlk çeyrek için düzeltilmiş yıllık GSYH değişim oranı da yüzde -0,2'den 0,0'a revize edildi.

Beklenti, Alman ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüyeceği ve yıllık bazda yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi.

İstatistik ofisi başkanı Ruth Brand, imalat üretimi ve ihracatın mart ayında başlangıçta tahmin edilenden daha güçlü bir büyüme kaydettiğini söyledi.