Alman ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Almanya'da GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi.

Üçünü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü. Ekonomistler ise yüzde 0,3 büyüme bekliyorlardı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 0,1 olmuştu.

Takvim etkisinden arındırılmış verilerde 3'ncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmadığında ise GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 büyüdü.

Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek yıl yüzde 0,4 büyümesi bekleniyor.