Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 daraldı. Almanya gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 yükselmişti.

Almanya'nın istatistik kurumu Başkanı Ruth Brand yaptığı açıklamada, "Önceki çeyrekteki hafif yükselişin ardından Alman ekonomisi baharda tekrar yavaşladı" dedi.

İstatistik kurumu, öncü veride -%0.1 olarak açıkladığı fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık bazdaki ikinci çeyrek GSYH'sini %0.0 olarak revize etti.