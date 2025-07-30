Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ön verilerine göre, Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) 2025'in ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla %0,1 azaldı. Beklenti de yüzde 0,1 daralma yaşanacağı yönündeydi.

Fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış düşüş, 2025'in ilk çeyreğindeki revize edilmiş %0,3'lük artışı (daha önce +%0,4 olarak rapor edilmişti) takip etti.

Yapılan açıklamaya göre, üç aylık daralma temel olarak ekipman ve inşaat yatırımlarındaki düşüşten kaynaklandı. Bununla birlikte, hem özel tüketim hem de kamu tüketimi mütevazı artışlar kaydederek ekonomik yavaşlamayı kısmen hafifletmeye yardımcı oldu.

2024'ün aynı çeyreği ile karşılaştırıldığında, 2025'in 2. çeyreğinde bir iş günü daha az olmasına rağmen GSYH fiyat etkisinden arındırılmış bazda yatay seyretti. Takvim etkilerinden arındırıldığında ise GSYH yıllık bazda %0,4 oranında arttı.

Son rakamlar Avrupa'nın en büyük ekonomisinde durgunluğa işaret ederken, yatırımlarda süregelen sıkıntıları ve zayıf dış talebi yansıtıyor. Tüketici ve kamu harcamaları bir miktar esneklik sağlarken, analistler jeopolitik gerilimler, sıkı finansal koşullar ve belirsiz küresel ticaret dinamikleri nedeniyle görünümün kırılgan olmaya devam ettiği konusunda uyarıyor.

Ekonomistler, Almanya yılın ikinci yarısında zorlu bir toparlanma yolunda ilerlerken, Avrupa Merkez Bankası'nın tutumu da dahil olmak üzere gelecek veri açıklamalarını ve politika tepkilerini yakından izleyecekler.