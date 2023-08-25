Alman ekonomisi resesyonun pençesinde

İstatistik ofisinin açıkladığı verilere göre, Alman ekonomisi kış aylarındaki durgunluğun ardından ikinci çeyrekte bir önceki üç aya kıyasla durgunluğa girdi.

Temmuz ayına kadar olan üç aylık dönem için sıfır büyüme rakamı, temmuz ayı sonunda yayınlanan ilk tahminle uyumluydu. Yıllık bazda düzeltilmiş GSYH ikinci çeyrekte %0.2 oranında daraldı.

Çeyrek bazda ise ekonomik faaliyet 2022'nin dördüncü çeyreğinde %0,4 ve 2023'ün ilk çeyreğinde %0,1 oranında gerilemişti. Arka arkaya iki çeyrek daralma resesyon olarak tanımlanıyor.

Üçüncü çeyrekte de tablo değişmeyecek

Almanya'da hane halkı tüketimi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla sıfır büyüme gösterirken, kamu harcamaları %0,1 oranında arttı. Ülkede sermaye yatırımı mütevazı bir büyüme gösterirken ihracat %1.1 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomik çıktının üçüncü çeyrekte de büyük ölçüde değişmemesini bekliyor. Banka aylık raporunu pazartesi günü yayımlandı.

Raporda, dirençli bir işgücü piyasası, güçlü ücret artışları ve düşen enflasyonun özel tüketimi artırması gerektiği, ancak sanayi üretiminin durgun dış talep nedeniyle zayıf kalacağı belirtildi.