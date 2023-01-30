Alman ekonomisi yüzde 0,2 daraldı
Almanya'da 2022'nin dördüncü çeyreğine dair büyüme verileri beklentinin altında gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 0,5 büyüyen Alman ekonomisi, çeyreklik bazda ise yüzde 0,2 daraldı.
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Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,5 büyürken; beklenti, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,8 büyümesi yönündeydi.
Çeyreklik bazda ise, büyümede değişim beklenmemesine karşın Alman ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde ise yüzde 0,2 daraldı.