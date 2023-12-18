Alman ekonomisinde daralmanın sürmesi bekleniyor

Bundesbank aylık raporunda, sanayi ve inşaat sektörlerindeki zayıf performansın bir sonucu olarak "Almanya'da reel gayrisafi yurtiçi hasılanın 2023'ün dördüncü çeyreğinde yine hafif bir düşüş göstermesinin muhtemel olduğunu" belirtti.

Uluslararası Para Fonu'na göre, Almanya bu yıl küçülmesi beklenen tek büyük ekonomi ve yüzde 0.5'lik bir düşüş öngörüyor. Alman hükümeti ise, yüzde 0.4'lük bir düşüş öngörüyor.

ING ekonomisti Carsten Brzeski, "Geçtiğimiz ay yaşanan mali sıkıntılar Alman ekonomisine açıkça damgasını vurdu ve ülkenin en önemli öncü göstergesi bugün ekonominin toparlanmasının ne kadar zor olacağını gösteriyor" dedi.