Alman ekonomisine dair pozitif beklenti
Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi, kasım ayında 9.8 ile ve beklentilerin üzerinde açıklandı.
ZEW enstitüsü tarafından hazırlanan beklenti endeksi Ekim ayındaki -1,1 seviyesinden Kasım ayında 9,8'e yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 5 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
ZEW eğilim endeksi Ekim'de -1.1 seviyesinde açıklanmıştı.
Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -79.9 seviyesinden -79.8 seviyesine yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -76.9 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.