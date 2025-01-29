Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü

Hükümet, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan ve iki yıldır üst üste küçülen Alman ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 0,3'e indirdi. Hükümetin ekim ayında yayınladığı önceki büyüme tahmini yüzde 1,1 seviyesindeydi.

Almanya, küresel ekonomideki büyük değişimler ve kendi içinde yaşadığı yapısal zorluklarla başa çıkmakta son dönemde zorlanıyor. Son dört yıldır anlamlı bir büyüme görülmeyen ekonomide, iki hafta önce yayınlanan rakamlar, gayri safi yurtiçi hasılanın 2023'teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından geçen yıl yüzde 0,2 daraldığını gösterdi.

Siyasi krizin ana konusu

Ekonomi, 23 Şubat'ta yapılacak erken Alman parlamento seçimleri için kampanyanın en önemli konularından biri oluyor. Şansölye Olaf Scholz'un üç partili koalisyonunun ekonomiyi nasıl canlandıracağı konusunda çıkan bir anlaşmazlık Kasım ayında koalisyonun çökmesine neden olmuş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Gelecek hükümeti yönetmeye aday olanlar, hükümetin tekrar büyümesini sağlamak için birbiriyle çelişen önerilerde bulundu.