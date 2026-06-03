Alman hükümeti döngüsel ekonomi eylem planını kabul etti

Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun, hükümetin ham madde bağımlılığını azaltmak ve uluslararası tedarik zincirindeki kırılganlıklara karşı yerli sanayiyi korumak amacıyla hazırladığı ulusal döngüsel ekonomi eylem programına onay verdiği bildirildi.

Kabul edilen 12 maddelik paket kapsamında, kısa vadede 260 milyon avro, 2027-2030 yıllarında ise ilave 305 milyon avro olmak üzere toplamda 565 milyon avroluk kaynak tahsis edildi.

Söz konusu bütçe, iklim fonlarından oluşturulacak.

Mali destek, yeni mevzuatlar ve dijital altyapıyla desteklenen planın temelini, 2026 sonunda devreye girecek olan 'Geleceğin Döngüsel Ekonomisi' teşvik programı oluşturuyor.

Program kapsamında yenilikçi üretim süreçleri, kritik ham maddelerin geri kazanımı ve dijital uygulamalar teşvik edilecek. Yasal düzenlemeler tarafında ise yeni bir ulusal tekstil yasası, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanması, Ambalaj Yasası ve Atık Yönetimi Kanunu'nda yapılacak değişiklikler öne çıkıyor.

Ayrıca Almanya, Avrupa Birliği (AB) düzeyindeki yeni döngüsel ekonomi yasası ile Birleşmiş Milletler (BM) Plastik Anlaşması müzakerelerinde öncü rol oynamayı sürdüreceğini beyan etti.

Kamu şirketlerine geri dönüştürülmüş ürün kotası

Eylem planında, geri dönüştürülmüş ürünlerin tedarikinde kamu sektörünün üstleneceği rol uzun süre koalisyon ortakları arasında tartışma konusu oldu.

Nihai programda bağlayıcı sert kotalar yer almasa da federal hükümetin çoğunluk hissesine sahip olduğu Alman Demiryolları ve Autobahn GmbH gibi büyük kamu iştiraklerine yönelik yükümlülükler getirildi. Söz konusu şirketler, yıllık sipariş hacimlerinde geri dönüştürülmüş ürünlerin payını kademeli olarak artıracak.

Hükümet, 2028 yazında ekonomik verimlilik kriterlerini de göz önünde bulundurarak bu artışın yeterli olup olmadığını denetleyecek.

Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın yerli ham madde kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığına dikkati çekerek, "Döngüsel ekonomi, sanayimizi daha bağımsız hale getiriyor. Uluslararası tedarik zincirleri kırılganlaştığında veya ticaret yolları tıkandığında şirketlerimize koruma kalkanı sağlıyor." ifadesini kullandı.

İş dünyasından farklı tepkiler

Hükümetin yeni eylem planı Alman iş dünyasında farklı tepkilerle karşılandı. Almanya Sanayi Federasyonu (BDI), programı "yetersiz ve iddiasız" olarak nitelendirerek, endüstriyel ölçekte bir dönüşüm için çok daha fazla hıza ve güvenilirliğe ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Federasyonun açıklamasında, "Eylem programı oldukça iddiasız ve yeni ekonomik politikalar açısından neredeyse hiçbir ivme sağlamıyor. Federal hükümet, döngüsel değer yaratımının dijitalleştirilmesi gibi münferit projeleri netleştiriyor olsa da döngüsel iş modellerinin endüstriyel ölçekte büyümesi için çok daha fazla hıza ve güvenilirliğe ihtiyaç var. Özel fon aracılığıyla döngüsel ekonomiyi canlandırma potansiyeli ne yazık ki yeterince kullanılmıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ise programın şirketlere planlama doğruluğu kazandıracağını belirtti. Birlik, eylem planının hızlı ve pratik bir şekilde uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, dijitalleşme sürecini bu dönüşümün "en zayıf noktası" olarak nitelendirdi.