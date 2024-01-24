Alman iş dünyası büyüme tahminini düşürdü

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl Aralık ayı ortasında tahmin ettiği %0,9 yerine %0,7 oranında büyümesini bekliyor. Eylül ayında ise %1.4'lük bir büyüme bekleniyordu.

Almanya ekonomisi 2023 yılında %0,3 oranında küçülmüştü.

Anayasa Mahkemesi'nin Kasım ayında aldığı karar, hükümeti 2024 bütçesini yeni gereklilikleri karşılayacak şekilde yenilemeye ve aynı zamanda koalisyon arasında uzlaşma sağlamaya zorladı.

Ifo, Aralık ayında tahminlerini hazırlarken harcamaların ne ölçüde kısılacağının ya da vergilerin ne ölçüde arttırılacağının belirsiz olduğunu ve temel tahminlerinin planlanan tüm mali politika önlemlerinin uygulanacağını varsaydığını söyledi.

Ifo'nun tahminler müdürü Timo Wollmershaeuser, "Alman parlamentosunun bütçe komitesi federal bütçe üzerinde anlaşmaya vardığına göre, 19 milyar euronun biraz altında ek tasarruf yapılacağını tahmin ediyoruz. Genel kapsam, Aralık ayında 2024 için risk senaryomuzda tahmin ettiğimizle kabaca uyumlu" dedi.