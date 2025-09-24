Alman iş dünyası güveni beklentilerin aksine geriledi

Ifo’ya göre, şirketler mevcut iş durumlarından daha az memnun ve geleceğe dair beklentiler de belirgin şekilde kötüleşti. Bu durum, Almanya’nın zayıf ekonomik görünümünü teyit ediyor.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Ekonomik toparlanma umutları bir darbe aldı" dedi. Yeni hükümetin söz verdiği reformların beklenenden daha yavaş ve sınırlı ilerlediğine dair artan bir algı olduğunu belirtti.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da, beklentiler endeksindeki düşüşün, reformların gecikmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Alman ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde %0,3 küçülerek toparlanmakta zorlanıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifelerine karşı ön alımların azalmasıyla ABD talebi yavaşladı.

Capital Economics’e göre büyümenin ancak 2026’da, maliye politikasının gevşetilmesiyle hız kazanması bekleniyor. Ancak kıdemli ekonomist Franziska Palmas, "O zaman bile büyüme beklentilerin altında kalabilir" dedi.

Endeks, inşaat sektörü dışında tüm sektörlerde geriledi.

Deutsche Bank Almanya Başekonomisti Robin Winkler ise, Ifo’daki düşüşe rağmen, Almanya’daki iş faaliyetlerinin Eylül’de son 16 ayın en hızlı artışını gösterdiğine dikkat çekti.