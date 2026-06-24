Alman iş dünyasında "Orta Doğu" iyimserliği: Ifo Endeksi haziranda da yükseldi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta 85 puan olan endeks, haziranda piyasa beklentileri doğrultusunda 85,6 puana ulaştı. Böylece endeks, üst üste ikinci ayda da yükselişini sürdürdü.

Şirket güveni artarken belirsizlik azaldı

Aynı dönemde, şirketlerin mevcut faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ölçen Mevcut Durum Endeksi 86,1’den 87 puana çıkarken geleceğe yönelik karamsarlığın azaldığına işaret eden Beklentiler Endeksi de 83,9’dan 84,1 puana yükseldi. Şirketlerin iş ortamına dair belirsizlik algısı azalırken planlama güvencesi de artış gösterdi.

Ifo İş Ortamı Güven Endeksi haziran ayında tüm ana sektörlerde genel bir toparlanma eğilimi sergiledi. Bu dönemde imalat sanayisinde endeks, şirketlerin geleceğe yönelik beklentilerinin belirgin şekilde iyileşmesiyle yükseliş kaydetti. Buna karşın sektördeki mevcut durum değerlendirmeleri hafif aşağı yönlü revize edilirken, yeni siparişlerdeki gerileme trendi devam etti.

Hizmet sektöründe ise iş hacminden duyulan memnuniyet gözle görülür artış kaydetti. Sektör temsilcilerinin gelecek beklentilerindeki temkinli duruşu büyük ölçüde değişmezken, taşımacılık ve lojistik alanındaki toparlanma ivmesi sürdü. Turizm sektöründe ise zorlu sürecin devam ettiği gözlendi.

Ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hem mevcut duruma yönelik memnuniyetleri hem de gelecek dönem beklentileri keskin bir artış gösterdi. Ancak analistler, ticarette kalıcı toparlanma için önlerindeki yolun halen uzun olduğuna işaret etti.

Son dönemde durgunluk yaşayan inşaat sektöründe ise endeks, karamsar beklentilerin yumuşamasıyla yönünü yukarı çevirdi. Sektörde mevcut duruma yönelik değerlendirmeler haziranda değişim göstermezken firmaların önemli bir kısmı sipariş eksikliğinden şikayet etmeyi sürdürdü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi küresel siyasi durumun yumuşamasını ümit ediyor. Şirketler mevcut durumları ve iş beklentileri konusunda daha az karamsar." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki diplomatik adımlar iyimserliği artırdı

Alman iş dünyasındaki iyimserliğin arkasında, ABD ile İran arasında sağlanan yeni çerçeve anlaşmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yürütülen müzakerelerde, 60 gün içinde kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasını öngören bir yol haritası belirlendi.

Ancak küresel petrol ve ham madde taşımacılığının en kritik boğazı olan Hürmüz Boğazı'nın planlanan açılış süreci, halen çözülmesi gereken en önemli sorun olarak masada duruyor.

Ifo, 18 Haziran’da bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini değiştirmeyerek yüzde 0,8 seviyesinde korumuştu. Enstitü, mart ayında yüzde 1,2 olarak açıklanan 2027 yılı GSYH büyüme tahminini ise Orta Doğu’daki savaşın ekonomik yansımaları nedeniyle yüzde 0,8’e düşürmüştü.