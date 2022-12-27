Alman iş dünyasından 'ılımlı resesyon' beklentisi

Alman şirketleri enerji krizinden, ham madde yetersizliğinden ve cansız küresel ekonomiden kaynaklanan ters rüzgarlara rağmen gelecek yıl ılımlı bir resesyon yaşanmasını bekliyorlar.

Reuters tarafından Alman iş dünyasının lobi kuruluşları arasında yapılan ankete katılan Almanya Sanayi Federasyonru Başkanı Siegfried Russwurm, "2022 yılının son çeyreğinde ve 2023 ilk çeyrekte ekonomik aktivitede bir düşüş büyük olasılık. Bununla birlikte biz sadece hafif bir düşüş bekliyoruz" dedi.

Russwurm, dünya genelindeki zayıf talebin Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisini vurduğu ortamda büyümenin 2024'e kadar bastırılmış olmaya devam edeceği uyarısında da bulundu.

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tedarik zincirlerinde bozulmanın kademeli şekilde azaldığı konusunda pek çok işaret bulunduğunu beltti. "Konteyner fiyatları için navlun oranları uzun vadeli normal değerlerine yeniden yaklaşıyorlar ve uluslararası limanlarda yoğunluk yavaş yavaş hafifliyor" diye konuşan DIHK Başkanı Peter Adrian, "Eğer Çin'in sıfır COVID politikası için açıkladığı gevşemeler uygulanır ise, bu küresel tedarik zincirleri için pozitif bir işaret olur" dedi.

Bununla birlikte DIHK, artan enerji fiyatlarının ve gevşeyen tüketici güveninin 2023 için görünümü gölgelemekte olduğunu da vurguladı.