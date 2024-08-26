Alman iş dünyasının ekonomiye güveni açıklandı
Alman iş dünyasının ekonomiye güveni beklendiği kadar düşmedi.
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Ekonomik düşüncü kuruluşu Ifo tarafından yapılan anket, Alman iş dünyasının ekonomiye güveninin beklendiği kadar kötüleşmediğini gösterdi.
Güven endeksi Ağustos ayında 86, ile 86,0 olan beklentilerin üzerine çıktı.
Endeks, Temmuz ayında 87,0 seviyesindeydi.
Cari şartlar endeksi beklentilere paralel olakrak 86,5 olurken, iş iklimi endeksi 86,5 olan beklentinini üzerinde 86,8 seviyesinde gerçekleşti.
Küresel Ekonomi