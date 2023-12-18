Alman iş dünyasının ekonomiye güveni geriliyor

Ifo enstitüsü yaptığı açıklamada, son anketinin hem beklentilerde hem de mevcut koşullarda bir düşüş olduğunu göstermesinin ardından, Alman iş dünyasının moralinin Aralık ayında beklenmedik bir şekilde kötüleştiğini söyledi.

Ifo enstitüsü, Kasım ayındaki 87,2'lik revize edilmiş okumanın ardından, iş ortamı endeksinin 86,4 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ekonomistler ise Endeks'in 87,8'e yükselmesini bekliyorlardı.

Ifo'nun anket başkanı Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinin bir talep sorunu olduğunu söyledi.