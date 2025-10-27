  1. Ekonomim
Almanya'da iş dünyası güveni ekim ayında hafif bir artış kaydetti ve eylül ayındaki düşüşün bir kısmını telafi etti. Şirketler ekonominin gelecek yıl ivme kazanacağını bekliyor.

Alman iş dünyasının güveni yükseldi
Ifo Enstitüsü'nün iş ortamı endeksi, ekim ayında 87,7'den 88,4'e yükseldi. Ekonomistler endeks değerini 87,9 bekliyordu.

Ekim ayında cari durum endeksi 85,3 ile eylül ayındaki 85,7 puanın altında kalırken, beklentiler endeksi ise 91,6 ile eylül ayındaki 89,8 puanın üzerine çıktı.

Bu artış, yılın başından bu yana Ifo endeksindeki istikrarlı yükselişi sürdürüyor. Bu yükseliş sadece eylül ayında kısa bir süre için düşüşle kesintiye uğramıştı.

Ifo Enstitüsü, güven artışının gelişen beklentilerden kaynaklandığını, ancak mevcut iş durumunun biraz daha kötü değerlendirildiğini belirtti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Şirketler ekonominin önümüzdeki yıl toparlanacağı konusunda umutlu kalmaya devam ediyor" dedi.

