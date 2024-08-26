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Alman işletmelerinin kötümserliği durgunluğa işaret ediyor

Commerzbank ekonomisti Ralph Solveen, Alman işletmeleri arasındaki karanlık ruh halinin kötüye işaret ettiğini savundu.

Haber Merkezi
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Alman işletmelerinin kötümserliği durgunluğa işaret ediyor
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Ifo anketi, bu ay güvenin daha da gerilediğini ve bu yılın başlarında başlayan kalıcı bir zayıflık eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

Solveen, şirketlerin hem ekonominin mevcut durumu hem de önümüzdeki aylara ilişkin beklentiler konusunda daha kötümser olduğunu ve bunun ağır bir faiz yükünün yanı sıra Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisindeki yapısal sıkıntılardan kaynaklandığını ifade etti

Solveen, “Faktörlerin bu olumsuz bileşimi, Alman ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında çok az büyüyeceğini ve en iyi ihtimalle yılın tamamında durgunlaşacağını gösteriyor” diye konuştu.

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