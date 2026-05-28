Alman kimya sektöründe iş ortamı güveni geriledi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo Enstitüsü), mayıs ayına ilişkin kimya sektörü iş ortamı güven endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisan ayında eksi 28,6 puan olan endeks, mayısta 1,6 puan azalarak eksi 30,2 puana geriledi. Kimya üreticilerinin mevcut durum değerlendirme endeksi eksi 25,8 puandan eksi 17,5 puana yükselerek toparlanma gösterse de gelecek dönem beklenti endeksi eksi 31,3 puandan eksi 42 puana düştü.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wolf, "Şirketler mevcut iş hacmindeki canlılığı geçici bir durum olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksamaların bazı kimyasal ürünlere olan talebi kısa vadede artırdığını aktaran Wolf, bu durumun sektöre geçici bir rahatlama sağladığını ancak kronik yapısal sorunların henüz çözülmediğini belirtti.

Ham madde krizine bağlı olarak kimyasal ürün fiyatlarında keskin artışlar kaydedildi. Aylık fiyat gelişim endeksi nisan ayındaki 32,5 puan seviyesinden mayısta 47,5 puana yükseldi. Sektördeki şirketlerin çoğunluğu, fiyatlardaki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyor.

Talepteki geçici artışa rağmen Alman kimya üreticileri üretimi azaltmayı ve istihdamda küçülmeye gitmeyi planlıyor. Sektörün ihracat beklenti endeksi de nisan ayındaki eksi 2 puan seviyesinden mayısta eksi 15,7 puana düştü.

Alman kimya sektörü, ülkede istihdamın yüzde 3'ünü sağlarken, gelir açısından da en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor.