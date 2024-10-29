Alman otomotiv endüstrisindeki dönüşümde 190 bin istihdam kaybı riski

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) adına araştırma enstitüsü Prognos tarafından hazırlanan "Otomotiv endüstrisi dönüşümü: İstihdam nasıl değişiyor?" adlı rapor yayımlandı. Rapora göre, 2035’e kadar sektördeki iş gücü arzı demografik nedenlerden dolayı yüzde 6,3 düşecek. Elektrikli araçlara geçiş nedeniyle işçilere olan talep genel olarak azaldı, bu azalmanın boyutu da belirsiz kaldı.

Almanya’da 2019-2023 döneminde istihdam da görülen 46 bin kişilik azalış temelde elektrikli araçlara geçişten kaynaklandı.

Azalma eğilimi devam ederse 2035’e gelindiğinde otomotiv sektöründe istihdam sayısı yaklaşık 190 bin kişi düşecek.

Yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları, geniş bürokrasi nedeniyle Almanya'da rekabet gücünün kaybedildiğine işaret edilen raporda, otomotiv sektöründe fazla katma değer ve istihdamın Almanya'da kalması için siyasi irade çağrısı yapıldı.

VDA’nın raporunun Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in dün Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme, yükselen aşırı sağ ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Yıllık yaklaşık 280 milyar avro ihracat yapan Alman otomobil üreticileri, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

Elektrikli araçlara geçiş, Almanya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük yatırımlar yaparken, artan maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.