Alman perakende sektörü iş ortamında görünüm olumsuz

Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından düzenlenen bir ankete göre, perakende sektörü iş ortamı endeksi ağustos ayındaki eksi 23,1 puandan eksi 25,6 puana düştü.

Perakendeciler mevcut durumlarını biraz daha kötü olarak değerlendirdi ve önümüzdeki aylar hakkında daha karamsar bir tablo çizdi.

ifo uzmanı Patrick Höppner, "Tüketiciler ekonomik politika ortamı konusunda tedirgin. Bu, 2024'ün geri kalanında özel tüketici harcamalarında daha fazla dinamik büyüme beklenemeyeceği anlamına geliyor." dedi.

Otomobil bayileri ve mobilya perakendecileri, belirgin şekilde daha az elverişli bir iş durumu bildirdi. Giyim, mobilya ve döşeme satıcıları ile kendin yap mağazaları, iş durumunu perakende sektörünün tamamından daha az elverişli olarak değerlendirdi. Buna karşılık, bisiklet ve gıda perakendecileri ile tüketici elektroniği perakendecileri iş durumlarında bir iyileşme bildirdi.

Ankete göre, daha az perakendeci fiyat artışı bekliyor; Personel alımı planlarında daha temkinliler.

"Öncelikle zorlu bir iş ortamında, perakendeciler fiyat artışları için daha az fırsat görüyor. İstihdam da kısa vadede artmak yerine düşecek." diyen Höppner'a göre, birçok perakendeci stoklarının çok yüksek olduğunu düşünüyor ve mal siparişlerini azaltmayı planlıyor.