Alman Sanayi Derneği, 2023 ihracat büyüme tahminini yükseltti

Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Almanya'da ihracat artışının 2023'te yıllık olarak yüzde 2 artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaptığı açıklamada Almanya'da işlerin iyi gittiğinin altını çizen Siegfried Russwurm, bu iyiye gidişin yavaş yavaş gerçekleştiğini, ancak bununla yetinmemeleri geretiklerinin de farkında olduklarını söyledi.