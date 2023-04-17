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Alman Sanayi Derneği, 2023 ihracat büyüme tahminini yükseltti

Enflasyonun etkisiyle faiz oranlarının yükseltildiği Avrupa'da, Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm'a göre işler iyiye gidiyor. Başkanı Siegfried yaptığı bir açıklamada, 2023 yılı için Alman ihracatında büyümenin yüzde 2 olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Almanya'da ihracat artışının 2023'te yıllık olarak yüzde 2 artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaptığı açıklamada Almanya'da işlerin iyi gittiğinin altını çizen Siegfried Russwurm, bu iyiye gidişin yavaş yavaş gerçekleştiğini, ancak bununla yetinmemeleri geretiklerinin de farkında olduklarını söyledi.

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