Alman sanayi şirketlerinin yarısı yurt dışına açılmak istiyor

Danışmanlık ve denetim şirketi Ernst&Young’ın (EY) eylül ayında 115 sanayi firmasının üst düzey yöneticileriyle yaptığı telefon anketine katılanların yüzde 45'i yurtdışına baktıklarını belirtirken, sadece yüzde 13'ü Almanya'da yeni tesisler kurmak istediğini söyledi.

Bu doğrultuda, şirketlerin yüzde 29'unun Almanya'daki işlerini yurtdışına taşıması beklenirken, sadece yüzde 4'ü işlerini geri getirmeyi planlıyor.

Yöneticilerin neredeyse üçte ikisi önümüzdeki yıllarda Almanya'daki işlerin kaybedilmesini beklediklerini söylerken, sadece yüzde 48'i önümüzdeki beş yıl içinde bir iyileşme bekliyor; bu oran iyileşme görmeyenlerle hemen hemen aynı oluyor.

“Alman endüstrisi alarm sinyalleri gönderiyor”

EY'nin Almanya'daki güvence bölümünün yönetici ortağı Jan Brorhilker, “Alman endüstrisi alarm sinyalleri gönderiyor. İç pazardaki kasvetli ekonomik görünüm karşısında, birçok şirket daha iyi koşullardan faydalanmak için yurtdışına bakıyor” dedi.

Alman ekonomisi geçen yıl Euro bölgesindeki büyük ekonomiler arasında en zayıf ekonomiydi ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde bu yıl kötüleşen iş dünyası görünümü, Başbakan Olaf Scholz'un koalisyon hükümetine sanayiye odaklanması için baskı yapıyor.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 70'i bürokratik gereklilikleri en önemli üç sorundan biri olarak tanımlıyor.