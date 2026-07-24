Alman sanayisi dipten döndü: Sürpriz büyüme ne kadar kalıcı?

Hamburg Commercial Bank (HCOB) ve S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan Temmuz öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avrupa'nın lokomotifinde ezber bozdu. Piyasalarda daralmanın sürmesi beklenirken, bileşik PMI ani bir sıçramayla 51,2 puana ulaştı ve üç aylık negatif seriyi bitirdi. Büyümeyi sırtlayan ana unsur ise doğrudan sanayi üretimi oldu.

Genişleme eşiği olan 50 puanın aşılması küresel piyasaları hareketlendirdi. Beklentileri çöpe atan Almanya imalat PMI, temmuzda 52,2 puana yükselerek son 4,5 yılın en agresif üretim artışını tescilledi.

Bu sert yükselişin arkasında, şubat ayından beri ilk kez artışa geçen yeni sipariş hacmi var. Özellikle dış talebin canlanması fabrikalardaki çarkları hızlandırdı. Operasyonel hareketlilik istihdam piyasasını da rahatlattı ve işten çıkarmalar son 7 ayın en düşük hızına geriledi. Talep patlamasıyla birlikte Alman şirketlerinin gelecek 12 aya yönelik iş dünyası güven endeksi son 5 ayın zirvesine çıktı.

Hizmet sektöründe toparlanma ve risk faktörleri

Hizmet sektörü faaliyet endeksi temmuzda 49,6 olarak açıklanarak büyüme eşiğinin altında kalmaya devam etse de haziran ayındaki 48,6 seviyesine kıyasla son dört ayın en güçlü performansını sergiledi. İmalat ve hizmet sektörlerinin birleşiminden oluşan bileşik PMI ise hazirandaki 49,5 seviyesinden 51,2 puana fırlayarak özel sektör genelinde net bir büyümeye işaret etti.

Sürpriz büyüme ne kadar kalıcı?

Veriler net bir toparlanmaya işaret etse de ekonomistler bu büyümenin kalıcı olmayabileceği konusunda hemfikir. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler enerji koridorlarını tehdit ederken, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı Almanya’nın girdi maliyetlerini yeniden tırmandırıyor.

Bununla birlikte, ülkede süregelen yüksek faiz ortamı ve iç talepteki yapısal zayıflık devam ediyor. Dolayısıyla Temmuz ayındaki bu sıçrama, kalıcı bir trend dönüşünden ziyade, ertelenen siparişlerin devreye girmesiyle yaşanan geçici bir nefes alma dönemi olarak değerlendiriliyor.

ECB'nin faiz hamlesi çıkmaza girdi

Bu sürpriz toparlanma, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sonbahar dönemindeki faiz politikası üzerindeki baskıyı artırıyor. Sanayideki ani canlanma ve jeopolitik risklerin tetiklediki maliyet artışları, enflasyonun yeniden kontrolden çıkma riskini doğuruyor. Bu durum, piyasaların eylül ayında beklediği olası faiz indirimi hamlesini zora sokarken, ECB'nin sıkı duruşunu bir süre daha korumak zorunda kalabileceğine işaret ediyor.