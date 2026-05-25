Alman sanayisi üç yıl sonra büyüdü ama istihdam daraldı

Alman sanayi sektörü, yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez satışlarında artış kaydetmesine rağmen 2026 yılında istihdamı azaltmaya devam etti. Danışmanlık şirketi EY tarafından pazartesi günü yayımlanan bir çalışma, bu süreçten en sert darbeyi otomotiv sektörünün aldığını ortaya koydu.

EY verilerine göre, Alman sanayi şirketlerindeki istihdam ilk çeyreğin sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 oranında azalarak 127 bin 300 kişi geriledi. Koronavirüs salgınından önceki yıl olan 2019'dan bu yana sektördeki toplam istihdam kaybı 341 bin 500 kişiye ulaştı. Sektördeki işlerin yüzde 6'sından fazlasının kaybedilmesi, sanayideki her 17 kişiden birinin işinin ortadan kalktığı anlamına geliyor.

EY, son dönemdeki istihdam azaltımlarının arkasındaki ana etkenin zayıf satışlar olduğunu belirtirken, ilk çeyrek verilerinin olası bir dönüm noktasına işaret ettiğini aktardı. Sanayi satışları, art arda gelen 10 çeyreklik düşüşün ardından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi.