Alman sanayisine otomotiv darbesi: Sert düştü

Almanya'nın sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti. Almanya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle yüzde 3,4 düşüş gösterdi. Ekonomistler ise üretimin yüzde 1,3 azalmasını öngörmüştü. İmalat sanayi üretimi yüzde 3,3, inşaat üretimi ise yüzde 4,6 geriledi.

Otomotiv sanayinin zayıf performansı, sanayi üretimindeki düşüşte önemli bir rol oynadı. Motorlu kara taşıtları ve aksamı imalatı Şubat ayındaki yüzde 6,9'luk artışın ardından Mart ayında bir önceki aya göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yüzde 6,5 oranında geriledi. Toplam üretimdeki önemli düşüşte ise makine ve teçhizat imalatındaki yüzde 3,4 gerileme etkili oldu.