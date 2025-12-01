Alman sanayisinin iş hacmi daraldı

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) PMI'ın Kasım 2025 nihai verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede ekimde 49,6 puan olan imalat sanayi PMI kasımda 48,2 puana geriledi. Böylece, endeks son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Endeksteki söz konusu düşüş, büyük ölçüde yeni siparişlerdeki yeniden yaşanan düşüşten kaynaklandı. Kasımda siparişler yıl başından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Şirketler, belirsizliğinin devam ettiğini ve dış talebin zayıfladığını bildirirken, ihracat da Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen talebin zayıflamasıyla art arda 4 aydır düşerek kasımda bu yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

Ülkede imalat sanayi PMI, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalırken, şirketlerin işten çıkarmalar ve sözleşmelerin yenilenmemesi yoluyla personel sayısını azaltmasıyla istihdam, ekim ayına göre biraz daha yavaş bir hızda olsa da düşmeye devam etti.

İşten çıkarmalar hala yüksek

Açıklamada, "Kasımda Almanya'nın imalat sektöründe iş koşulları kötüleşti ve yeni siparişlerdeki belirgin düşüş, üretim artışının daha da yavaşlamasına neden oldu. Mal üreticileri, istihdam, satın alma faaliyetleri ve stokları azaltarak sıkı tasarruf modunda kalmaya devam etti." değerlendirmesine yer verildi.

Üretim hatlarının birikmiş siparişleri bitirmek için çalışmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bunun sonucunda birikmiş siparişlerin haziran ayından bu yana en hızlı şekilde azaldığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketlerin işten çıkarma oranının, yavaşlamasına rağmen tarihsel seviyelere kıyasla hala yüksek olduğu da belirtildi.

Alman imalat sektörü resesyonda

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Almanya'nın imalat sektörü geçen yılın ortalarından bu yana resesyon içinde ve son PMI verileri 2024'ün ilk çeyreğinde yeni bir daralmaya işaret ediyor. Daha da kötüsü, gerileme sermaye mallarının yanı sıra ara ve tüketim mallarını da kapsayacak şekilde çok geniş bir alana yayılmış durumda." ifadelerini kullandı.

İmalat şirketlerinin iş gücünü azaltmaya devam ettiğini belirten la Rubia, “Bu durum neredeyse iki buçuk yıldır devam ediyor. Bu yıl üretimdeki artış göz önüne alındığında, bunun sonucu iş gücü verimliliğinde artış olacak. Bu durum, şirketlerin uluslararası rekabet gücüne olumlu etki yapacak. Ancak, ihracat siparişlerindeki düşüş bunu yansıtmıyor, çünkü yabancı rakipler de muhtemelen boş durmuyorlar.” yorumunda bulundu.

Bu arada, imalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Alman ekonomisi

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde sıfır olarak açıklanan büyüme rakamıyla teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü artık üretiyor olması ve otomotiv endüstrisinde duraklamalara yol açan "çip kıtlığı" da ekonomiyi baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

Öte yandan, Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun süreceği değerlendiriliyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de de yüzde 1,4 büyümeyle toparlanacağını öngörüyor.