Alman silah şirketinin değeri, Volkswagen'i geçti

Rheinmetall’ın Alman borsasında işlem gören hisseleri, bugün TSİ 15.35 itibarıyla yüzde 0,87 üzerinde değer kazanarak hisse başına 1272 Euro'ya yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 55,84 milyar Euro'ya ulaştı.

Volkswagen’in hisseleri ise yüzde 0,54 düşüşle 109,60 Euro'ya indi. Alman otomobil üreticisinin piyasa değeri ise 55,48 milyar Euro'ya geriledi. Böylece Rheinmetall'in piyasa değeri Volkswagen'i geride bıraktı.

Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden savaş ve ABD'deki siyasi değişim, Avrupa'daki hükümetlerin savunma harcamalarını daha fazla artırmaya teşvik etmesi, savunma şirketi hisselerine yarıyor.

Satışları geçen yıl yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon Euro'ya çıkartan Rheinmetall, satışlarının bu yıl yüzde 25 ila yüzde 30 artmasını bekliyor.

Rheinmetall'ın bakiye siparişleri toplamı ise geçen yıl yüzde 44 artarak 55 milyar Euro ile rekor seviyeye ulaştı.

Bu arada, Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa silah endüstrisi için bir dönüm noktası olurken, Rheinmetall hisseleri Ukrayna'daki savaşın Şubat 2022'de başlamasından bu yana yüzde 1000'den fazla değer kazandı.

Rheinmetall, NATO müttefiki olan devletlerin Gayrisafi Yurt içi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3,5'ine savunma bütçesine ayırmasının 2030'a kadar şirket için 400 milyar Euro'ya kadar bir gelir getirmesini bekliyor.

800 milyar Euro'luk savunma harcamaları

Rusya'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik tutumu karşısında hem ekonomik hem savunma alanında yeni ortaklar arama veya var olanları geliştirme arayışına giren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 800 milyar Euro'luk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırmasını amaçlayan "Rearm Europe" planını duyurmuştu.

Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, Alman Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswehr) güçlendirmek için kamu borçlanmasında borç frenini değiştirmek istiyor.