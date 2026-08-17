Alman şirketlerin ABD yatırımları 3 yılın en düşüğünde

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Alman Ekonomi Enstitüsü'nün Almanya Merkez Bankası verilerine dayanan hesaplamalarına göre, 2026'nın ilk 6 ayındaki 4,3 milyar euroluk yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar dolara karşılık geliyor.

2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise Alman şirketlerinin ABD yatırımlarındaki düşüş yaklaşık yüzde 80'e ulaştı.

Düşüş Trump'ın ikinci döneminde hızlandı

IW araştırmacısı Samina Sultan, düşüş eğiliminin Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana belirgin şekilde sürdüğünü söyledi.

Trump yönetiminin göreve dönüşünden bu yana ABD'nin birçok ticaret ortağına ithalat tarifeleri uygulama tehdidinde bulunması, transatlantik ticari ilişkilerde belirsizliği artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Avrupa Birliği, ABD'ye ihracatta yüksek tarifelerden kaçınmak amacıyla geçen yıl varılan anlaşma kapsamında 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu.

Pandemi öncesi ortalamanın çok altında

COVID-19 pandemisinden önceki 5 yılda Alman şirketlerinin ABD'ye yaptığı ilk yarı yatırımları ortalama 15,8 milyar euro seviyesindeydi.

Bu tutar, 2026'nın ilk yarısındaki 4,3 milyar euroluk yatırımın yaklaşık 4 katına karşılık geliyor.

Bununla birlikte 2020-2023 döneminin pandemi nedeniyle olağan dışı koşullardan etkilendiği ve bazı yıllarda net yatırım çıkışlarının görüldüğü belirtildi.

Mevcut şirketler karlarını yeniden yatırıyor

Araştırmacılar, 2025 yılındaki yatırım akımlarının bileşimini de inceledi. Buna göre doğrudan yatırım kredileri ile yeniden yatırıma yönlendirilen karlar olağanüstü yüksek seviyelerde gerçekleşirken, yeni yatırımlar ile tasfiyeler arasındaki farkı ifade eden öz sermaye yatırımları ortalamanın altında kaldı.

Sultan, ABD'de halihazırda faaliyet gösteren Alman şirketlerinin ülkede elde ettikleri kârları yeniden ABD'ye yatırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bunun, ABD'nin genel olarak hâlâ cazip bir pazar olduğuna işaret ettiğini söyleyen Sultan, şirketlerin buna karşılık yeni sermaye yatırımı konusunda daha temkinli davrandığını kaydetti.