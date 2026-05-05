Alman şirketlerin yurtdışı beklentileri bozuluyor

Alman şirketlerinin yurtdışındaki faaliyetlerine ilişkin beklentileri kötüleşiyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği tarafından yayımlanan bir ankete göre, firmaların yaklaşık üçte biri, İran’daki savaşın küresel tedarik zincirlerindeki kırılganlıkları ortaya çıkarmasıyla ekonomik koşulların daha da kötüleşmesini bekliyor.

4.500 şirketle yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 32’si önümüzdeki 12 ayda yurtdışı operasyonlarının bulunduğu bölgelerde durumun kötüleşeceğini öngördü. Bu oran, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları öncesinde gerçekleştirilen bir önceki “AHK Dünya İş Görünümü” anketine kıyasla 8 puanlık artışa işaret ediyor.

Ankete göre, Orta Doğu’daki çatışmanın enerji piyasaları ve tedarik zincirlerinde yarattığı aksaklıklar, artan yakıt maliyetleri ve dalgalı talep, uluslararası ticari faaliyetler üzerinde baskı oluşturuyor. DIHK Dış Ticaret Başkanı Volker Treier, “Bu durum sadece ekonomik bir yavaşlama değil. Belirsizlik belirleyici faktör haline geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde henüz genel bir bozulma görülmedi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı mevcut durumlarını “iyi”, yaklaşık yüzde 50’si ise “tatmin edici” olarak nitelendirdi.