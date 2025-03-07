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Alman tahvillerinin getirileri zirveye yaklaşıyor

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi yüzde 3'e kadar yükselebilir.

Haber Merkezi
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Alman tahvillerinin getirileri zirveye yaklaşıyor
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Societe Generale'in faiz stratejistleri, vade priminin 2025 yılında Alman Bund'larında 15-20 baz puan daha yükselme potansiyeli olduğunu ve 10 yıllık getirinin yüzde 3'e ulaşabileceğini öne sürdüler.

Ancak, 10 yıllık Bund getirisinin kararlı bir şekilde yüzde 3'ün üzerine çıkması için Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı patikasının şahin bir şekilde yeniden fiyatlandırılması gerektiğini de vurguladılar.

Almanya'nın geniş çaplı mali harcama programının ardından yatırımcılar bu hafta Alman tahvillerini büyük ölçüde satarak 10 yıllık getiriyi Ekim 2023'ten bu yana görülmemiş seviyelere taşıdı.

Societe Generale'in stratejistleri Bund'larda taktiksel ya da kısa vadeli kısa pozisyonları tercih ederek 10 yıllık getirilerin yüzde 3'e yaklaşmasını hedefliyor.

Perşembe günü gün içi en yüksek seviyesi olan yüzde 2,933'e ulaşan 10 yıllık Bund getirisi yüzde 2,789'dan kapandı.

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