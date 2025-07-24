Alman tüketici duyarlılığı üst üste ikinci kez düşüşte

Tüketici duyarlılık endeksi Temmuz ayındaki -20.3 seviyesinden beklenmedik bir şekilde -21.5 seviyesine geriledi. Analistler -19,2'ye ılımlı bir iyileşme öngörmüşlerdi.

NIM tüketici uzmanı Rolf Buerkl, "Tüketici duyarlılığındaki toparlanma ertelenmeye devam ediyor çünkü tasarruf etme isteği yeniden arttı. Genel belirsizlik, zor durumlara hazırlıklı olma ihtiyacı ve yüksek fiyatlar -özellikle gıda için- ana nedenler" dedi.

Ekonomik beklentiler keskin bir şekilde düşerken - beş aylık artışın ardından 10 puanlık düşüşle 10,1'e geriledi - gelir beklentileri art arda beşinci ayda da yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesi olan 15,2 puana ulaştı. Bununla birlikte, "satın alma isteği" endeksi daha da negatif bölgeye kayarak -9,2'ye düştü ve tüketiciler arasında büyük alımlar yapma konusundaki isteksizliğin devam ettiğine işaret etti.

3-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin temel direği olan özel tüketimin gücüne ilişkin artan endişelerin altını çiziyor. Artan tasarruf niyetleri ve zayıflayan ekonomik görünüm, tüketici güveninin önümüzdeki aylarda da düşük kalabileceğini gösteriyor.