Alman ZEW endeksi düştü: Yatırımcı beklentileri azaldı

Almanya'da yatırımcıların ülke ekonomisine yönelik beklentilerini ölçen ZEW endeksi, Nisan ayında 8,9 puan azalarak 4,1 seviyesine geriledi.

Bu düşüş, yatırımcıların gelecek 6 ay içinde ekonomide iyileşme beklentilerinin azaldığını gösteriyor.

ZEW Başkanı Achim Wambach, ekonomik beklentilerin birçok faktörden olumsuz etkilendiğini belirtti ve enflasyon, sıkılaşan kredi koşulları ve merkez bankası politikalarının ekonomide baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Ancak bankacılık krizinin büyük bir tehlikeye dönüşmemesi ve çeyreklik kazançların iyi olması, olumlu gelişmeler olarak değerlendirildi.