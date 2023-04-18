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Alman ZEW endeksi düştü: Yatırımcı beklentileri azaldı

ZEW endeksi Nisan ayında, Alman yatırımcıların ekonomide gelecek 6 ay içinde iyileşme beklentilerinin azaldığını göstererek sert düşüş yaşadı.

Haber Merkezi
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Almanya'da yatırımcıların ülke ekonomisine yönelik beklentilerini ölçen ZEW endeksi, Nisan ayında 8,9 puan azalarak 4,1 seviyesine geriledi.

Bu düşüş, yatırımcıların gelecek 6 ay içinde ekonomide iyileşme beklentilerinin azaldığını gösteriyor.

ZEW Başkanı Achim Wambach, ekonomik beklentilerin birçok faktörden olumsuz etkilendiğini belirtti ve enflasyon, sıkılaşan kredi koşulları ve merkez bankası politikalarının ekonomide baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Ancak bankacılık krizinin büyük bir tehlikeye dönüşmemesi ve çeyreklik kazançların iyi olması, olumlu gelişmeler olarak değerlendirildi.